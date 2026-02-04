Автор: Гюльнара Рагимова, Trend

По состоянию на февраль 2026 года проект "Цифровой Шелковый путь", ключевым элементом которого является Транскаспийская волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) между Азербайджаном и Казахстаном, вступает в завершающую фазу строительства. Глубоководный кабель уже произведен, а его укладка активно ведется, что знаменует важный этап развития цифровой инфраструктуры Евразии. Ожидается, что коридор будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года, а полное завершение проекта состоится к концу года, что делает ВОЛС стратегической альтернативой для высокоскоростной передачи данных между Азией и Европой.

Коридор Транскаспийской ВОЛС соответствует более широкой стратегии Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь" по диверсификации маршрутов передачи данных. Зависимость от Малаккского пролива и других подводных кабелей в Индийском и Тихом океанах, контролируемых западными операторами, создает риски для стабильности потоков данных. Маршрут, проходящий через Каспийское море по территории Азербайджана и Казахстана, обеспечивает Китаю нейтральный путь, обходящий стратегически чувствительные зоны - от Южно-Китайского моря до Тайваньского пролива.

Новый маршрут обеспечивает "бесшовное" соединение с европейскими дата-центрами и предлагает высокоскоростной доступ с низкой задержкой для облачных вычислений, приложений искусственного интеллекта и финансовых сервисов.

Хотя официально не подтверждено прямое участие Huawei или China Telecom именно в строительстве Транскаспийской ВОЛС, эти компании широко известны как поставщики оптического оборудования и систем 400G/800G для аналогичных проектов в рамках цифровой ветви BRI. Архитектура линии предусматривает передачу данных со скоростью до 400 терабит в секунду, что делает ее одной из самых высокопроизводительных региональных волоконно-оптических линий связи с учетом ее протяженности.

Этот технологический фундамент, в сочетании с интеграцией наземных сетей Азербайджана и Казахстана, подчеркивает стратегический интерес Китая к закреплению своего инфраструктурного присутствия в Евразии.

Для Азербайджана Транскаспийская ВОЛС - это не просто телекоммуникационный проект, а шаг к формированию Баку в качестве крупного цифрового хаба. Город последовательно развивается как Internet Exchange Point, обеспечивая обмен трафиком между Азией, Центральной Азией и Европой. Проект реализуется под руководством AzerTelecom, входящего в NEQSOL Holding, и превращает выгодное географическое положение страны в реальный цифровой капитал. Связка ВОЛС с наземными маршрутами через Грузию и Турцию обеспечивает заметно более высокую скорость передачи данных по сравнению с альтернативными северными и южными направлениями, что делает маршрут привлекательным для международных облачных провайдеров, сервисов на базе ИИ и финансовых операций, требующих высокой скорости передачи данных.

Сама линия связи имеет протяженность 380-391 км по основному маршруту, при наличии резервного варианта длиной около 341 км, соединяя Сумгайыт в Азербайджане с Актау в Казахстане. Общий объем инвестиций превышает 50,6 млн долларов США, при этом основное финансирование обеспечивают AzerTelecom и Kazakhtelecom. Проектирование Транскаспийской ВОЛС ориентировано не только на максимальную пропускную способность, но и на надежность, обеспечивая стабильные потоки данных по направлению "Восток-Запад" даже в условиях региональной турбулентности.

Строительство прошло ключевые этапы - завершение предварительных инженерных и маршрутных исследований в июне 2025 года и морских изысканий в августе 2025 года. С этого момента укладка глубоководного волоконно-оптического кабеля ведется в активном режиме.

С геополитической точки зрения Транскаспийская ВОЛС формирует низкорисковую альтернативу традиционным северным и южным маршрутам передачи данных. Северные коридоры через Россию, несмотря на их работоспособность, характеризуются большей протяженностью и подверженностью санкционным и регуляторным ограничениям. Южные маршруты через Иран и Персидский залив, включая проекты типа PEACE, сталкиваются с еще более высокими рисками - от санкций до региональной нестабильности и увеличенной латентности из-за значительных расстояний. На этом фоне каспийский маршрут выглядит более коротким, емким и предсказуемым с точки зрения регулирования, что делает его привлекательным для Китая и стран Центральной Азии, ориентированных на устойчивый выход к европейским рынкам данных.

Одновременно проект усиливает роль Азербайджана и Казахстана как ключевых участников формирующегося Среднего коридора в цифровом измерении, снижая зависимость региона от традиционных маршрутов, находящихся под влиянием различных внешнеполитических аспектов. Высокая пропускная способность позволяет ВОЛС обходить политически чувствительные зоны, формируя более устойчивую цифровую экосистему Евразии.

В целом Транскаспийская ВОЛС наглядно демонстрирует взаимосвязь технологий, финансов и геополитики. Для Азербайджана она закрепляет статус критически важного цифрового узла, превращая географию в стратегическое преимущество. Для Китая проект обеспечивает прямой и высокоскоростной доступ к европейским рынкам данных, снижая зависимость от подводных маршрутов в Индийском океане и узлов связи, контролируемых Западом. По мере ввода линии в эксплуатацию в 2026 году Транскаспийская ВОЛС станет индикатором того, как цифровая инфраструктура все активнее формирует новую архитектуру силы и влияния в Евразии.