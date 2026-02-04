На газопроводе в США произошел взрыв, есть пострадавший

Взрыв произошел на газопроводе в США в Луизиане, один человек пострадал. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По данным местных властей, столб огня был виден в радиусе более 30 км.