На газопроводе в США произошел взрыв, есть пострадавший - ВИДЕО
Взрыв произошел на газопроводе в США в Луизиане, один человек пострадал. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным местных властей, столб огня был виден в радиусе более 30 км.
