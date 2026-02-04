Назван объем российского зерна, доставленного в Армению через Азербайджан

На сегодняшний день из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге было отправлено 20 099,88 тонны зерна.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в последний раз 1 февраля из России в Армению транзитом через Азербайджан были отправлены очередные вагоны с зерном. Общий вес зерна в этих вагонах составил 1 746 тонн.

В АЖД также добавили, что из общего объема отправленного зерна 5 577,2 тонны были перевезены в прошлом году, а 14 942,38 тонны - в этом году.

Напомним, что транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года.

Отметим, что 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.