Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 4 февраля в Абу-Даби стала еще одним наглядным подтверждение того, как изменилась архитектура Южного Кавказа и кто сегодня задает правила игры. Сам факт диалога, его регулярность, содержание и динамика стали прямым следствием стратегического курса Баку и личного лидерства главы государства.

Еще совсем недавно подобные встречи казались невозможными. Десятилетиями Армения жила в логике вечного конфликта, поддерживая противостояние и строя политику на мифах и территориальных притязаниях. Эта модель рухнула. Азербайджан под руководством Президента Алиева не просто сломал старую систему - он сформировал новую реальность, в которой у Еревана больше нет пространства для маневров и иллюзий. Сегодня Армения вынуждена принять те условия, которые определил Баку.

Показательно, что встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и премьером Николом Пашиняном перестали быть редким исключением. Диалог стал устойчивым процессом. Это произошло не по инициативе посредников, а потому что Азербайджан последовательно продвигал повестку мира как часть собственной стратегии развития. Президент Ильхам Алиев всегда делает ставку на будущее - на добрососедство, совместные проекты и экономическую взаимосвязь, закрепляя победу как окончательный и бесспорный итог.

Отдельного внимания заслуживает принципиальная позиция Баку по поводу формата переговоров. Азербайджан ясно дал понять: любые вопросы между Баку и Ереваном должны решаться в двустороннем порядке. Международные площадки могут создавать условия для встреч, но не подменять собой двусторонний диалог. Аналогичной логике фактически придерживается и Ереван. Абу-Даби вновь стал местом обстоятельного разговора - так же, как и летом прошлого года.

Стороны отметили прогресс, достигнутый после Вашингтонского мирного саммита при участии Президента США Дональда Трампа. Однако куда важнее другое: мир начал ощущаться не на бумаге, а в повседневной жизни. Запуск двусторонней торговли, экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит зерна через территорию Азербайджана - все это стало прямым следствием решений, принятых в Баку.

Именно Президент Ильхам Алиев сделал первый шаг, разрешив транзит для Армении. В ноябре было принято решение, а уже в декабре через азербайджанскую территорию в Армению пошли первые вагоны с казахстанской пшеницей, затем - поставки из России. Сегодня речь идёт уже о сотнях тонн зерна. Но самым наглядным сигналом стало начало регулярных поставок азербайджанского топлива. Это уже не разовый жест доброй воли, а устойчивая практика, последствия которой ощутили даже армянские потребители - цены на заправках пошли вниз. Так выглядит мир на практике, когда он подкреплен реальными экономическими решениями.

Не менее важным элементом повестки стали транспортные проекты, включая TRIPP и развитие региональных маршрутов. Пока грузы вынуждены идти через третьи страны, теряя время и деньги. Открытие прямых путей, в частности "Маршрута Трампа", способно полностью изменить логистику региона. И здесь стоит напомнить: Азербайджан с первых дней после окончания войны сделал разблокировку коммуникаций ключевым приоритетом мирного процесса. Именно Баку на протяжении последних лет последовательно продвигал идею Зангезурского коридора - проекта с колоссальным потенциалом, который включает не только дороги, но и трубопроводы, линии электропередачи и интеграцию в Средний коридор.

В результате складывается новая реальность Южного Кавказа, в которой именно инфраструктура и экономика задают вектор будущего региона. Для Армении это редкий шанс изменить собственную траекторию, не повторяя ошибок прошлого.

Прагматизм Президента Ильхама Алиева в этом процессе принципиален. Мир для главы нашего государства - это конкретный результат, который должен приносить плоды. Эту философию Президент Азербайджана четко обозначил ранее:

"Мы учимся тому, что означает жить в условиях мира, потому что после обретения независимости, и даже до этого, азербайджанский народ и государство жили в условиях войны. <...> Несмотря на то, что мы всего пять месяцев живем в таких условиях, мы уже видим плоды этого - как в политической, так и в экономической плоскости. Позитивный настрой в обществе, рост уверенности в стабильности и безопасности - все эти факторы, конечно, позволяют нам успешно двигаться вперед и продолжать решать все стоящие перед страной задачи", - сказал глава государства в интервью местным телеканалам ранее в этом году.

Президент Азербайджана никогда не тратит время на диалоги, которые заведомо не принесут результата. Диалог возможен только с теми, кто способен признавать реальность и делать выводы. Очевидно, что встреча в Абу-Даби стала возможной потому, что Никол Пашинян был вынужден перейти к языку прагматизма. Его прежние решения дорого обошлись и армянскому, и азербайджанскому народу, но сегодня именно Баку определяет направление движения.

Итог очевиден и не подлежит сомнению. Стратегия Президента Ильхама Алиева доказала свою эффективность на всех уровнях - от военного и политического до экономического и дипломатического. Азербайджан не только восстановил свою территориальную целостность, но и закрепил победу в виде устойчивого мирного процесса. Продолжающийся диалог с Арменией демонстрирует: курс главы государства представляет собой исключительный пример эффективной стратегии, аналогов которой немного не только в регионе, но и за его пределами.

Сегодня будущее Южного Кавказа формируется благодаря личному стратегическому курсу Президента Ильхама Алиева, который предложил региону ясную и работающую модель развития. Армении остается сделать выбор и занять свое место в системе координат. Все остальное уже решено историей и подтверждено практикой.