США отправили войска в эту страну

США направили в Нигерию небольшую группу военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это привело к расширению сотрудничества между нашими странами, в том числе и к включению в него небольшой американской команды, которая обладает уникальными возможностями, имеющимися в Соединенных Штатах", - заявил глава Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) Дагвин Р.М. Андерсон.