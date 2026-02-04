https://news.day.az/officialchronicle/1814041.html Президент Ильхам Алиев: Последние шесть месяцев после исторического саммита в Вашингтоне стали периодом партнерства и сотрудничества Последние шесть месяцев после исторического саммита в Вашингтоне стали периодом партнерства и сотрудничества. Как передает в среду Day.Az, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби. Новость обновляется
Как передает в среду Day.Az, об этом сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.
Новость обновляется
