https://news.day.az/world/1814011.html К расчистке снега в Японии привлекли военных - ВИДЕО К расчистке снега на севере Японии привлечены военные. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Власти сообщают о 35 погибших в результате разгула стихии, местные СМИ предполагают, что количество жертв рекордных снегопадов вырастет в ближайшие дни.
