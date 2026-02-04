К расчистке снега в Японии привлекли военных

К расчистке снега на севере Японии привлечены военные.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Власти сообщают о 35 погибших в результате разгула стихии, местные СМИ предполагают, что количество жертв рекордных снегопадов вырастет в ближайшие дни.