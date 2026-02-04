https://news.day.az/officialchronicle/1814043.html Президент Ильхам Алиев: Для меня большая честь получить награду Прежде всего я хотел бы выразить признательность жюри за эту награду. Для меня большая честь получить эту награду. Как передает Day.Az, об этом в среду сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Для меня большая честь получить награду
Прежде всего я хотел бы выразить признательность жюри за эту награду. Для меня большая честь получить эту награду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в среду сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре