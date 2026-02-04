Через Азербайджан в Армению отправился очередной состав с зерном

Сегодня транзитом через территорию Азербайджанской Республики в Республику Армения отправлено 8 вагонов с зерном общим весом 560 тонн.

Как сообщает Day.Az, до сих пор из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана было отправлено 20 тысяч 660 тонн зерна (включая сегодняшние 560 тонн).

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

Транзитные перевозки зерна из России в Армению через территорию Азербайджана начались 9 ноября 2025 года.