На пляже нашли потерпевший крушение 136 лет назад корабль

136-летнюю шхуну "Лоуренс Н. Маккензи" обнаружили на пляже в природном парке Нью-Джерси в США после сильной эрозии берега. Об этом сообщает Smithsonian Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Остов судна, перевозившего партию апельсинов из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, показался из песка благодаря зимним штормам и мощным волнам, обнажившим его массивные деревянные шпангоуты.

Корабль потерпел крушение в густом тумане 21 марта 1890 года, команда из восьми человек спаслась. Груз цитрусовых оценивался в две тысячи долларов, а сама шхуна стоила девять тысяч долларов (сумма, эквивалентная примерно 330 тысячам долларов, или 25 миллионам рублей в 2026).

Этот участок побережья с постоянно меняющимися мелями и каналами известен как "кладбище Атлантики". До появления пароходов возле него ежегодно разбивалось около 40 судов.