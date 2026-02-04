https://news.day.az/world/1814066.html Массовые сокращения в одной из крупнейших американских газет Газета The Washington Post уведомила своих сотрудников о начале масштабных сокращений из-за проблем с финансами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. О сокращении рабочих мест объявил главный редактор Мэтт Мюррей во время разговора с сотрудниками.
