Массовые сокращения в одной из крупнейших американских газет

Газета The Washington Post уведомила своих сотрудников о начале масштабных сокращений из-за проблем с финансами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О сокращении рабочих мест объявил главный редактор Мэтт Мюррей во время разговора с сотрудниками.

"Мы закроем спортивный отдел в его нынешнем виде", - сказал он.

Как уточняет издание, изменения затронут все отделы. Основным останется тот, что пишет о политике и государственном управлении.