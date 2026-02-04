Достигнутая договоренность между Азербайджаном и Арменией - исторический шаг на пути обеспечения стабильности в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем видеообращении к участникам церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.

"Сегодня в меняющемся мире существует большая потребность в ответственных лидерах, непоколебимой политической воле и решении проблем посредством диалога. В нынешней сложной международной обстановке поучительные решения, принимаемые таким образом, могут стать основой стабильности и создать прочное доверие между государствами и народами. Однако такое бесценное богатство, как мир, не возникает само по себе. Мир требует смелости, умения слушать другого и находить пути компромисса даже в самых сложных условиях, способность нести ответственность за принятые решения", - сказал он.

Как отметил президент Узбекистана, история показывает, что долгосрочный и устойчивый рост может быть достигнут лишь через компромиссы, атмосферу взаимного уважения.

"Для меня большая честь искренне поздравить лауреатов "Премии Заида за человеческое братство" - Его превосходительство Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и Его превосходительство Премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна. Совместные усилия этих политических лидеров, направленные на разумное урегулирование продолжительного конфликта и достижение мира, несомненно, достойны этой престижной премии. Достигнутая договоренность является наглядным примером ответственного подхода к разрешению проблемы, историческим шагом на пути обеспечения стабильности во всем нашем регионе", - сказал Мирзиёев.

По его словам, в этом смысле вручение столь высокой награды государственным деятелям является также ясным практическим подтверждением духа дружбы, солидарности и нового сотрудничества, сформированных в одном из важных регионов мира.

"Мы выступаем за разрешение любых споров, конфликтов только политическими и дипломатическими средствами, на основе международного права и добрососедства. Сегодня мы можем обеспечить общее благополучие и процветание наших народов только через единство, взаимную поддержку и партнерство. Факт вручения этой премии, носящей имя великого Шейха Заида, достойным кандидатам еще раз наглядно подтверждает эту непреложную истину.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за крайне ценный вклад в активное продвижение гуманистических инициатив на международной арене, последовательное укрепление диалога и превращение Абу-Даби в глобальный центр мира. Уверен, что подобная благородная и гуманная деятельность даст новый импульс общим усилиям международного сообщества, направленным на обеспечение мира и безопасности. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в Вашей почетной деятельности", - заключил президент Узбекистана.