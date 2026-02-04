США выдвинули ультиматум Ирану по ядерным переговорам

Запланированные переговоры между США и Ираном по ядерной программе оказались на грани срыва из-за разногласий по формату и месту их проведения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Axios, ранее стороны договорились провести встречу в пятницу в Стамбуле при участии наблюдателей из стран региона.

Однако Тегеран настаивал на переносе переговоров в Оман и на их строго двустороннем формате, ограничив повестку исключительно ядерной тематикой, без обсуждения ракетной программы и региональной безопасности.

Американского чиновник сообщил Axios, что США не приняли эти условия. "Мы сказали им: либо так, либо никак. Они ответили: "Хорошо, тогда никак"", - заявил он.

Представитель США также подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в скором достижении реального соглашения, отметив, что в противном случае могут быть рассмотрены альтернативные варианты действий.