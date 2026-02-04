В Баку на ряде дорог снижены скоростные лимиты

В связи с морозной погодой на ряде дорог в Баку снижены скоростные ограничения, а на всех информационных табло установлен знак "Скользкая дорога".

Как сообщает Day.Az, об этом информирует Центр интеллектуального управления транспортом МВД.

Отмечается, что на участке дороги от Зыхского круг до аэропорта максимальная скорость ограничена до 40 км/ч, а на проспекте Гейдара Алиева и дорогах Мардакян - Загульба - Бильгя - по всем полосам - до 20 км/ч. В целом на этих участках установлена скорость движения 70 км/ч.

Сотрудники Центра внесли соответствующие изменения в информационные табло. Всем водителям настоятельно рекомендуется соблюдать установленные ограничения скорости.