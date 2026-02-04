Токаев назвал Средний коридор ключевым фактором трансконтинентальной торговли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о ключевой роли Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, в укреплении позиций страны как трансконтинентального торгового хаба.

Как сообщает Day.Az, об этом глава казахстанского государства отметил в ходе совместного заявления для прессы с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Токаев подчеркнул, что Казахстан, находящийся в центре Евразии, обеспечивает до 85% сухопутных грузовых перевозок между Европой и Китаем, играя стратегически важную роль в континентальной торговле.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, в настоящее время является важным фактором, способствующим укреплению роли Казахстана как трансконтинентального торгового хаба. Мы также разработали единую цифровую платформу управления Smart Cargo для более эффективной координации транзитных потоков", - сказал он.

Глава государства приветствовал подписание соглашений между национальным железнодорожным оператором "Қазақстан Темір Жолы" и АО "Казпочта" с Национальной логистической корпорацией Пакистана и Pakistan Post. Он выразил ожидание, что достигнутые договоренности будут способствовать продвижению мультимодальных транспортных решений и расширению взаимного доступа к портовой инфраструктуре двух стран.

Президент Казахстана подчеркнул, что развитие Среднего коридора открывает дополнительные возможности для углубления регионального и межрегионального сотрудничества, а также для повышения устойчивости и диверсификации международных торгово-логистических цепочек.