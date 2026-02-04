Азербайджан и Армения сделали новый шаг к миру: исторический день в Абу-Даби

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний день в Абу-Даби стал по-настоящему знаковым не только для Южного Кавказа, но и для всей международной дипломатии. Состоялось совместное вручение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Премьер-министру Армении Николу Пашиняну международной награды - "Премии Заида за человеческое братство". Безусловно, это событие, которое выходит далеко за рамки протокольной церемонии.

Учрежденная ОАЭ в 2019 году премия ежегодно присуждается людям и организациям, вносящим вклад в укрепление солидарности, преодоление разногласий и продвижение мира. Среди ее лауреатов - Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Теперь в этот ряд вписаны и лидеры Азербайджана и Армении - как признание того, что процесс нормализации между двумя государствами стал одним из важнейших примеров современного мирного урегулирования.

СМИ ОАЭ подчеркивают: награда вручается за дальновидность и историческое решение положить конец десятилетиям конфликта и человеческим страданиям на Кавказе. В формулировке премии звучит ключевая мысль: примирение - это не единичный акт, а долгий путь. И именно этот путь сегодня проходит регион, который более трех десятилетий оставался ареной войны, боли и разрушений.

Президент Ильхам Алиев, принимая награду, сказал слова, которые еще недавно казались невозможными: "Мы были в состоянии войны более тридцати лет. Теперь мы живем в мире уже шесть месяцев. Как я уже много раз говорил, мы учимся - учимся жить в условиях мира. Могу сказать вам, это особое чувство. Мы никогда не жили в мире с тех пор, как обрели независимость, и мы быстро этому учимся. Последние шесть месяцев с исторического саммита в Вашингтоне, организованного Президентом США Дональдом Трампом, стали месяцами партнерства, сотрудничества и движения к долгому, прочному и вечному миру. Я также хотел бы выразить благодарность Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за его вклад в установление мира между Азербайджаном и Арменией".

Эти слова фиксируют новую реальность: конфликт, который десятилетиями воспринимался как "замороженный" и неразрешимый, сегодня действительно приближается к финальной точке. Однако важно напомнить: урегулирование армяно-азербайджанского конфликта могло бы произойти мирным путем значительно раньше. Для этого требовалось всего одно слагаемое - согласие прежнего и нынешнего руководства Армении с торжеством международного права и принципом территориальной целостности государств.

Азербайджан на протяжении многих лет предлагал дипломатические механизмы урегулирования конфликта. Тем более, что были приняты четыре общеизвестные резолюции Совета Безопасности ООН, содержавшие четкое требование: вывести все незаконные армянские вооруженные формирования с временно оккупированных территорий Азербайджана. Эти документы были прямым подтверждением международно признанной позиции: Карабах и прилегающие районы являются частью Азербайджана.

Увы, в Ереване предпочли иной путь - путь затягивания, отказа от выполнения норм международного права, попыток закрепить статус-кво силой. Итогом стали новые трагедии, новые человеческие страдания и неизбежность того, что Азербайджан был вынужден добиваться справедливого мира военно-политическим путем. В 2020 году, а затем и в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Это стало переломным моментом не только для страны, но и для всей архитектуры безопасности региона.

И здесь проявилась еще одна важнейшая особенность нынешнего этапа: Азербайджан, будучи благородным и дальновидным победителем, сам инициировал начало мирного диалога с Арменией. Вместо политики мести - политика примирения. Вместо продолжения конфронтации - поиск устойчивого соглашения. Сегодня этот процесс находится на финишной прямой. Несмотря на сопротивление определенных сил внутри Армении и несмотря на позицию некоторых государств, тоскующих по утрате возможности спекулировать на конфликте между нашими странами и народами.

Символично, что в тот же день, когда в Абу-Даби вручалась премия мира, очередной грузовой состав из восьми вагонов с российским зерном, следующий в Армению транзитом через территорию Азербайджана, отправился со станции Хырдалан. Общий вес партии - 560 тонн. Поезд проследует через станцию "Бёюк-Кясик", далее - в Грузию и затем в Армению.

Этот факт - не просто экономическая деталь. Это наглядный пример того, как меняется атмосфера в регионе. Там, где еще недавно проходили линии фронта, сегодня формируются линии торговли, сотрудничества и взаимной зависимости. Мир становится не декларацией, а практикой. Южный Кавказ постепенно превращается из зоны постоянного кризиса в пространство возможностей - транспортных, энергетических, гуманитарных. Именно поэтому сегодняшняя награда в Абу-Даби имеет столь глубокий смысл. Она фиксирует признание международным сообществом того, что Азербайджан и Армения действительно вступили в эпоху нового политического мышления.

При этом очевидно, что мир между Баку и Ереваном - это не только двусторонний вопрос. Это фактор стабильности для всей Евразии. И если этот процесс будет доведен до конца, регион сможет наконец освободиться от тяжелого наследия прошлого. Поэтому сегодняшняя премия - это не только символ надежды, но также и напоминание: мир возможен тогда, когда признаются нормы международного права, когда уважается территориальная целостность государств и когда политическая воля оказывается сильнее реваншистских настроений.