В Саудовской Аравии открыли самый экстремальный парк аттракционов

В Саудовской Аравии открыли самый экстремальный парк аттракционов - Six Flags Qiddiya побил аж пять мировых рекордов.

Как передает Day.Az, главная звезда - самые высокие (195 метров), длинные (4.2 км) и быстрые (250 км/ч) американские горки Falcon Flight. Также там самые высокие горки-перевертыши, башня свободного падения и карусель-маятник.

Находится прямо посреди пустыни недалеко от Эр-Рияда.