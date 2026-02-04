https://news.day.az/world/1814063.html В Саудовской Аравии открыли самый экстремальный парк аттракционов - ФОТО - ВИДЕО В Саудовской Аравии открыли самый экстремальный парк аттракционов - Six Flags Qiddiya побил аж пять мировых рекордов. Как передает Day.Az, главная звезда - самые высокие (195 метров), длинные (4.2 км) и быстрые (250 км/ч!) американские горки Falcon Flight.
