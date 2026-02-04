https://news.day.az/world/1814056.html В Словакии ученик открыл стрельбу в школе Ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета в учебном заведении на западе Словакии, пострадали два человека. Об этом сообщил словацкий телеканал JOJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел в образовательном учреждении, которое объединяет детский сад, начальную школу и гимназию, в городе Нове-Место-над-Вагом.
В Словакии ученик открыл стрельбу в школе
Ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета в учебном заведении на западе Словакии, пострадали два человека. Об этом сообщил словацкий телеканал JOJ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в образовательном учреждении, которое объединяет детский сад, начальную школу и гимназию, в городе Нове-Место-над-Вагом.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре