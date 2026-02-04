В WhatsApp появится новая функция

WhatsApp разрабатывает функцию, которая позволит родителям создавать дополнительные аккаунты с ограниченными возможностями и назначать их детям. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такой профиль будет ограничивать взаимодействие несовершеннолетних с пользователями, которых нет в списке контактов, а также предоставлять родителям сводную информацию об активности ребенка без доступа к содержимому переписок. Функция пока находится в разработке.

Параллельно сервис готовится к выполнению новых требований по защите несовершеннолетних пользователей. В частности, приложение тестирует автоматическое обновление настроек конфиденциальности для подростков в Бразилии в соответствии с новым законодательством.

Предполагается, что система автоматически изменит видимость некоторых параметров. Например, статус последнего посещения будет переключаться с режима "для всех" на "только для контактов". Аналогично будет ограничен доступ к информации в разделе профиля и к ссылкам на социальные сети, чтобы посторонние пользователи не могли получать доступ к личным данным несовершеннолетних.

Все изменения находятся на стадии разработки и планируются к внедрению в будущих обновлениях приложения.