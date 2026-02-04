https://news.day.az/society/1813986.html Есть ли изменения в расписании поездов из-за погоды? - Официальный ответ В настоящее время на территории страны наблюдается снежная погода. Нестабильные погодные условия вызвали вопрос о том, произошли ли изменения в движении поездов. Как передает Day.Az, в связи с этим Milli.Az обратился в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". В АЖД сообщили, что поезда продолжают движение по графику.
