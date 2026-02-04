Есть ли изменения в расписании поездов из-за погоды?

В настоящее время на территории страны наблюдается снежная погода.

Нестабильные погодные условия вызвали вопрос о том, произошли ли изменения в движении поездов.

Как передает Day.Az, в связи с этим Milli.Az обратился в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В АЖД сообщили, что поезда продолжают движение по графику.

Ранее мы сообщали, что в целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 7 и 8 февраля.