В Баку задержаны трое вымогателей, требовавших 25 тысяч манатов

42-летний житель Баку сообщил в полицию, что в одном из кафе, расположенных на улице Неаполь, двое человек применили в отношении него насилие, причинив вред его здоровью.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, потерпевший также заявил, что впоследствии эти лица увезли его в неизвестное место и потребовали у него 25 000 манатов, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в случае отказа.

В результате были задержаны 21-летний Агшин Аскеров, 36-летний Сахават Мамедов, а также 24-летняя женщина - член группировки.

В ходе расследования установлено, что потерпевший был знаком с этой женщиной, остальные лица совершили указанное преступление по её наводке.

Моменты совершения преступления также были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.