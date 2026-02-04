SOCAR AQŞ готовит внедрение передовой технологии бурения на «Гюнешли»

На азербайджанском месторождении "Гюнешли" планируется внедрение технологии бурения с регулируемым давлением (Managed Pressure Drilling, MPD).

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил геолог SOCAR AQŞ Салех Оруджов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Мы работаем над внедрением технологии бурения с регулируемым давлением на месторождении "Гюнешли"", - отметил геолог.

Он сказал, что использование технологии MPD имеет ключевое значение для месторождения "Гюнешли", поскольку истощение пласта связано не с естественными процессами, а с интенсивной разработкой.

Отметим, что оператором блока "Азери-Чыраг-Гюнешли" от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp - 30,37%, SOCAR - 31,65%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh - 2,92%.