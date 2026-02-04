Birbank Biznes, один из лидеров рынка бизнес и банковских услуг для предпринимателей, продолжает предоставлять новые возможности для микро-предпринимателей. Новые тарифы разработанные с учетом индивидуальных потребностей клиентов, предлагаются в трёх вариантах.

Тариф "Classic" позволяет предпринимателям совершать переводы и снимать наличные до 5 000 манатов без комиссии. При этом стоимость тарифа составляет всего 18.99 манатов в год или 5.99 манатов за 3 месяца.

Тариф "Plus" идеально подходит для предпринимателей, которые хотят полностью избежать комиссий при операциях до 10 000 манатов. Подключение тарифа требует единовременной оплаты всего 37.99 манатов в год. Трёхмесячная стоимость тарифа составляет 11.99 манатов.

Тариф "Premium", предоставляющий возможность сэкономить до 27% на расходах, позволяет без комиссии переводить и снимать наличные до 25 000 манатов. Стоимость тарифа составляет 95.99 манатов в год.

Независимо от выбранного тарифа, микро-предприниматели получают в подарок карту Visa Sahibkar, предоставляющую многочисленные преимущества, а её доставка осуществляется банком бесплатно.

С Birbank Biznes клиенты могут пользоваться всеми преимуществами цифрового банкинга, не посещая банк и экономя своё время.

Подробную информацию о тарифных пакетах можно получить в мобильном приложении Birbank Biznes: www.b-b.az/bbu.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.