Напавший c топором на своих племянников мужчина умер

15:10

Стала известна причина смертимужчины (Нагиев Али Гусейнбала оглу), который напал с топором на двоих несовершеннолетних детей своего брата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он скончался в Республиканской нейрохирургической больнице.

Подозреваемый в причастности к гибели племянницы и ранении племянника в Джалилабаде мужчина бросился головой вниз с двухэтажной кровати в камере, где его содержали. После этого его доставили в Республиканскую нейрохирургическую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался 3 февраля 2026 года в больнице, где находился на лечении.

14:51

Скончался мужчина, который напал с топором на двоих несовершеннолетних детей своего брата.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Республиканской нейрохирургической больнице.

"Родившийся в 1977 году Али Нагиев был доставлен 3 февраля 2026 года около 00:10 из Джалилабадской центральной районной больницы в тяжелом состоянии в Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы. Пациенту были поставлены тяжелые диагнозы, связанные с травмами головы и головного мозга", - отметили в больнице.

Сообщается, что ему была проведена неотложная нейрохирургическая операция, однако, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, 4 февраля 2026 года около 01:00 была зафиксирована биологическая смерть.

14:42

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, А.Нагиев умер прошлой ночью.

Причина его смерти пока не раскрывается.

Отметим, что инцидент произошел три дня назад в селе Учтепе. В результате нападения погибла 15-летняя Хагигат Нагиева, а ее 14-летний брат получил тяжелые травмы.

Подозреваемый А.Нагиев был задержан. Сообщалось, что он недавно вернулся из Дагестана и ранее уже был судим.