Французские депутаты пошли на провокацию против Азербайджана
В Национальном собрании Франции принята очередная провокационная резолюция против Азербайджана.
Как передает Day.Az, часть депутатов призывает освободить лиц, обвиняемых в многочисленных преступлениях против нашей страны.
Документ был одобрен в ходе голосования нижней палаты. Особое внимание стоит обратить к тому, как оно прошло.
За принятие резолюции проголосовали 183 депутата, что армянские реваншистские медиа пытаются представить как "единогласное решение". В действительности же в составе парламента Франции насчитывается 577 депутатов.
То есть в пресловутом голосовании участвовали около 30 процентов от общего числа парламентариев.
Отсутствие кворума большинства депутатов указывает на ограниченный интерес к данной теме внутри самой Франции. Значительная часть парламентариев либо проигнорировала обсуждение, либо предпочла не участвовать в инициативе, не имеющей реального политического веса. Остальные же просто выставили себя на посмешище.
Резолюция также отражает традиционную для части французского политического истеблишмента линию на игнорирование юридической квалификации дел. В документе подозреваемые фактически представлены не как фигуранты уголовных дел, а как лица, "захваченные в плен", что полностью противоречит реальности.
Кроме того, голосуя, политиканы забыли, что подобные шаги не оказывали, не оказывают и не будут оказывать какого-либо давления на Азербайджан. Все, что сделала эта кучка продажных депутатов, - это нанесла ущерб самой Франции.
