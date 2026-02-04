Французские депутаты пошли на провокацию против Азербайджана

В Национальном собрании Франции принята очередная провокационная резолюция против Азербайджана.

Как передает Day.Az, часть депутатов призывает освободить лиц, обвиняемых в многочисленных преступлениях против нашей страны.

Документ был одобрен в ходе голосования нижней палаты. Особое внимание стоит обратить к тому, как оно прошло.

За принятие резолюции проголосовали 183 депутата, что армянские реваншистские медиа пытаются представить как "единогласное решение". В действительности же в составе парламента Франции насчитывается 577 депутатов.

То есть в пресловутом голосовании участвовали около 30 процентов от общего числа парламентариев.

Отсутствие кворума большинства депутатов указывает на ограниченный интерес к данной теме внутри самой Франции. Значительная часть парламентариев либо проигнорировала обсуждение, либо предпочла не участвовать в инициативе, не имеющей реального политического веса. Остальные же просто выставили себя на посмешище.

Резолюция также отражает традиционную для части французского политического истеблишмента линию на игнорирование юридической квалификации дел. В документе подозреваемые фактически представлены не как фигуранты уголовных дел, а как лица, "захваченные в плен", что полностью противоречит реальности.

Кроме того, голосуя, политиканы забыли, что подобные шаги не оказывали, не оказывают и не будут оказывать какого-либо давления на Азербайджан. Все, что сделала эта кучка продажных депутатов, - это нанесла ущерб самой Франции.