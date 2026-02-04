В Баку обсудили творческое наследие Гара Гараева

4 февраля в рамках цикла мероприятий "Гейдар Алиев и культура", организованного совместно Президентской библиотекой и Общественным объединением "Культура, которая объединяет нас", состоялся круглый стол, посвященный богатому творческому наследию всемирно известного композитора, Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана Гара Гараева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие открыла вступительным словом директор Президентской библиотеки, профессор Афет Аббасова. В своем выступлении она отметила исключительные заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии азербайджанской культуры, а также подчеркнула высокий уровень государственной заботы, проявленной к наследию великого композитора. По ее словам, творчество Гара Гараева является неисчерпаемым источником вдохновения для молодых музыкантов и исследователей.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий жизненный и творческий путь великого композитора.

В рамках мероприятия также была представлена виртуальная выставка, подготовленная Президентской библиотекой и посвященная всемирно известному композитору Гара Гараеву.

В ходе круглого стола были заслушаны выступления видных деятелей культуры, науки и искусства. Председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, Народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, Народная артистка, композитор Эльнара Дадашова, композитор Азад Захид, доктор философии по искусствоведению, директор Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Лейла Гулиева, писатель и переводчик, член Союза писателей Азербайджана Ханым Айдын, а также заместитель председателя Общественного объединения "Культура, которая объединяет нас" Риад Гулиев говорили о творческой философии гениального композитора, заложившего основы модернизма в азербайджанской музыке, о духовном мосте, который он создал между культурами Востока и Запада своими произведениями мирового уровня, а также о сформированной им композиторской школе, которая и сегодня достойно представляет азербайджанскую культуру на международной арене.

В выступлениях особо подчеркивалось уникальное и незаменимое место феномена Гара Гараева в сокровищнице мировой музыкальной культуры.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

В исполнении Заслуженного артиста Ильхама Назарова прозвучали романсы композитора "Я вас любил", "На холмах Грузии", а также незабываемая "Песня о Баку" (партия фортепиано - Заслуженная артистка Нушаба Иса).

Лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде представила "Прелюдии" композитора и избранные музыкальные фрагменты из фильма "Человек бросает якорь".