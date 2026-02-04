Повлияла ли плохая погода на работу аэропорта в Баку?

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые на территории Азербайджана, Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работать в штатном режиме.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Milli.Az сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отмечается, что в настоящее время в аэропорту не зафиксировано никаких задержек или отмен рейсов - все полеты выполняются по установленному графику.

"Существующие метеорологические условия находятся под постоянным и оперативным контролем соответствующих авиационных и эксплуатационных служб. В целях обеспечения безопасности полетов все операции выполняются в соответствии с международными стандартами и процедурами авиационной безопасности. Обеспечение безопасности, комфорта и бесперебойного обслуживания пассажиров остается одним из основных приоритетов Международного аэропорта Гейдар Алиев. Пассажирам рекомендуется для получения оперативной и точной информации о рейсах напрямую связываться с авиакомпаниями, выполняющими перелеты", - сообщили в аэропорту.

Ранее мы сообщали, что поезда в Азербайджане также продолжают движение по графику.

