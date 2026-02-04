Посылки нужно будет декларировать по новым правилам

С 1 июня 2026 года оформить электронные торговые декларации по идентификационному номеру станет невозможно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Государственный таможенный комитет направил предупреждающее уведомление гражданам, пользующимся сайтом и мобильным приложением "Smart Customs".

Если раньше вход на сайт и в приложение был возможен по FIN-коду удостоверения личности, то теперь одного идентификационного номера уже недостаточно. В сообщении говорится:

"С 1 июня 2026 года при входе в системы "SmartCustoms" и "e.customs.gov.az" по идентификационному номеру (FIN и пароль) воспользоваться услугой "Электронная торговая декларация" будет невозможно. Пользоваться этой услугой можно будет через "Asanİmza", "SİMA" или "MYGOV / QR". После указанной даты для декларирования товаров рекомендуется заранее получить электронную подпись "Asanİmza" или "SİMA"".