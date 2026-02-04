В рамках волонтерской программы WUF13 проводятся тренинги для почти 1000 участников

4 февраля стартовал этап обучения в рамках волонтерской программы для 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в течение трехдневных сессий в семинарах, организованных по теме "Устойчивое градостроительство и поведения", ожидается участие около 1000 человек.

Цель семинаров, организованных в Бакинском бизнес-центре, - повышение осведомленности об устойчивом и инклюзивном городском развитии, а также подчеркивание вспомогательной роли волонтеров в процессе подготовки к WUF13.

Участники ознакомились с концепциями устойчивого городского планирования, глобальными и национальными проблемами в этой области, углеродным следом, а также критериями и целями устойчивого развития мероприятия WUF13.

Выступая на открытии первой сессии, посвященной устойчивому развитию, руководитель Центра волонтеров Равана Гасанли отметила, что семинары направлены на освоение основных ценностей мероприятия WUF13, а именно устойчивого развития и ответственности перед обществом. Она добавила: "Процесс обучения, начавшийся с сегодняшнего семинара, будет полезен для участников не только в их деятельности в рамках WUF13, но и в их профессиональном и личностном развитии".

Тренинги продолжились презентациями экспертов из Азербайджанской операционной компании WUF13 и компании EY Азербайджан. Среди затронутых тем - путь градостроительства Азербайджана и передовые примеры ведущих городов, климатоустойчивые городские системы и жилищное строительство. Тренинги по теме "Устойчивое градостроительство и поведения" завершатся 6 февраля.