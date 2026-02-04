Состав "Ханкенди" пополнился еще одним новичком

Состав "Ханкенди" пополнился бывшим игроком "Джебраила" Асифом Мамедовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ханкенди", клуб оформил трансфер футболиста и подписал с ним контракт до конца текущего сезона.

Отметим, что ранее "Ханкенди" также усилил состав полузащитником Али Мурсаловым, который перешел в команду после ухода из "Баку Спортинг".