Состав "Ханкенди" пополнился еще одним новичком Состав "Ханкенди" пополнился бывшим игроком "Джебраила" Асифом Мамедовым. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ханкенди", клуб оформил трансфер футболиста и подписал с ним контракт до конца текущего сезона.
Отметим, что ранее "Ханкенди" также усилил состав полузащитником Али Мурсаловым, который перешел в команду после ухода из "Баку Спортинг".
