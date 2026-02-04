https://news.day.az/world/1814052.html Стали известны дата и место переговоров Ирана и США Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Об этом сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Основной темой переговоров будет иранское ядерное досье, а одним из требований Ирана - снятие санкций", - говорится в публикации.
Стали известны дата и место переговоров Ирана и США
Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Об этом сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Основной темой переговоров будет иранское ядерное досье, а одним из требований Ирана - снятие санкций", - говорится в публикации.
Формат переговоров будет похож на прежний - при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США - спецпосланник президента Стив Уиткофф.
