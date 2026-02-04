Австралия распродает военные объекты

Австралийские власти планируют выставить на продажу десятки военных объектов, в том числе знаковые базы в крупнейших городах страны. Подобное решение связано с намерением частично компенсировать дефицит оборонных возможностей, сообщает австралийский телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, с молотка уйдут 67 объектов, находящихся на балансе министерства обороны Австралии, многие из которых либо практически не используются, либо находятся в запущенном состоянии.

Среди этих объектов, например, казармы Victoria Barracks в Сиднее, Брисбене и Мельбурне, остров Спектакл-Айленд и военно-морская база HMAS Penguin в штате Новый Южный Уэльс.

Правительство Австралии планирует выручить с распродажи около до 1,8 млрд австралийских долларов, которые в дальнейшем направят на закрытие "критических дыр" в обороне страны и северные базы, а также на инфраструктуру в рамках блока AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).