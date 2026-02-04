Пакистан гордится высокими достижениями Азербайджана под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в своем видеообращении к участникам церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.

"Очень рад передать моему дорогому брату, Его превосходительству Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву самые искренние поздравления по случаю вручения ему престижной "Премии Заида за человеческое братство". Данная премия, учрежденная в знак большого уважения к бессмертному наследию покойного Шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, его вечно живущим в сердце взглядам на мир, мирное сосуществование, отражает усилия дальновидного руководства Объединенных Арабских Эмиратов, демонстрирует, что эта страна является ведущим центром дипломатии на глобальном уровне", - сказал он.

Шахбаз Шариф отметил, что в мире, находящемся в тисках раскола и конфликтов, всегда выделялись решительность, смелость и лидерские качества Президента Ильхама Алиева, его нацеленное на будущее видение проявилось в том, что он, отставив в сторону многолетние противоречия, открыл путь к миру, укреплению стабильности на основе исторического мирного соглашения с Арменией.

"Это крайне важное соглашение положило конец длившемуся почти четыре десятилетия конфликту, став, таким образом, истинным примером человеческого братства, солидарности, сострадания, общих человеческих ценностей, которые продвигает Премия Заида", - сказал он.

Шахбаз Шариф подчеркнул, что Пакистан и Азербайджан связывают имеющие глубокие корни братство, узы решительной взаимной поддержки.

"Наши народы объединяют ценности глобального мира, благополучия и устойчивого развития, к которым они стремятся. Мы гордимся высокими достижениями Азербайджана под мудрым и продуманным руководством Президента Ильхама Алиева. Он известен как решительный глашатай мира и стабильности на Кавказе и за его пределами. Пакистан приветствовал это соглашение как начало новой эпохи спокойствия и устойчивого мира не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона.

Дамы и господа, еще раз поздравляю моего дорогого брата, Президента Ильхама Алиева, с получением этой престижной премии. Надеюсь и молюсь, чтобы усилиями дальновидного руководителя братский народ Азербайджана продолжил свой путь к долгосрочному миру, спокойствию и прогрессу", - сказал он.