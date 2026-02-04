Живое наследие Азербайджана - диалог поколений, от традиции к современности

В рамках абонементного концертного цикла в Камерном и органном зале (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при совместной организации Филармонии и Азербайджанской национальной консерватории был представлен новый проект под названием "Диалог поколений".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life, основная идея этого проекта, представленного впервые, заключалась в воплощении на сцене творческого общения исполнителей разных поколений, демонстрации современных интерпретаций национального музыкального наследия, а также в художественном выражении преемственности традиции "учитель-ученик" языком музыки.

В своём выступлении ректор Азербайджанской национальной консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств, профессор Камиля Дадашзаде отметила значимость проекта, подчеркнув, что подобные инициативы играют важную роль в формировании молодых исполнителей, а также в сохранении и развитии национального музыкального мышления.

Концертная программа была представлена выступлениями преподавателя факультета искусств Карабахского Университета, заслуженного артиста, доктора философии по искусствоведению Алекбера Алекберова, его ученика - преподавателя АМК, талантливого тариста Ибрагима Бабаева, а также его студентов, представивших самобытные и яркие номера. Следует отметить, что Ибрагима Бабаева сопровождали Пярвиз Мамедов (фортепиано) и Вяфадар Рамиз (ударные инструменты).

В программе наряду с произведениями композиторов прозвучали образцы народной музыки, а также мугамные импровизации авторства Ибрагима Бабаева. Одним из особых моментов концерта стало совместное исполнение Ибрагимом Бабаевым и его учениками композиции "Colors of Azerbaijan". В этом произведении живые импровизации на таре стали наглядным примером синтеза национальной музыкальной традиции с современной сценической эстетикой.

Прошедшая в атмосфере творческого диалога между поколениями и современного осмысления национальной музыкальной культуры концертная программа сопровождалась яркими овациями.

