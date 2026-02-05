Мощность конкурента iPhone 17 от Samsung оценили

Смартфоны серии Samsung Galaxy S26 окажутся не слабее конкурентных устройств линейки iPhone 17. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа оценили мощность будущих смартфонов Samsung на основе синтетических тестов процессоров, которые будут в них установлены. Авторы выяснили, что девайсы серии Galaxy S26 окажутся не только не слабее аппаратов Apple, но и мощнее в некоторых задачах.

Процессор Exynos 2600, который получат базовые устройства Galaxy S26 и S26+, набрал в одноядерном тесте Geekbench 3336 баллов, в многоядерном - 11 369 баллов. Для сравнения: A19, установленный в iPhone 17, получил в аналогичных тестах 3626 и 9240 очков соответственно. По словам специалистов, телефоны Samsung с легкостью будут справляться с задачами, с которыми работает новый iPhone.

В свою очередь, флагман Galaxy S26 Ultra должен получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он набрал в тестах 3479 и 10 383 балла. "Samsung удастся достичь синергии аппаратного и программного обеспечения, подобной той, что есть в продуктах Apple", - спрогнозировал автор PhoneArena Абдулла Асим.

В то же время журналисты признали, что синтетические тесты могут не демонстрировать реальную мощность устройства. Фактическая производительность смартфона зависит от дизайна компонентов, охлаждения и прочих факторов.