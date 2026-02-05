США будут работать с Россией и Китаем над сокращением ядерного оружия

Соединенные Штаты планируют работать с Россией, Китаем и другими странами для снижения количества ядерного оружия в мире.

Как передает Day.Az, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью американской журналистке Мегин Келли.

"Мы собираемся сотрудничать с Китаем, Россией и любой другой страной, чтобы уменьшить ядерный арсенал в мире, независимо от того, являемся ли мы союзниками или соперниками", - подчеркнул Вэнс.