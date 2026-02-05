США не исключают военный вариант в отношении Ирана
Администрация президента Дональда Трампа намерена в первую очередь добиваться своих целей в отношении Ирана немилитаристскими методами, однако не исключает и более жестких вариантов.
Как сообщает Day.Az, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в интервью американской журналистке Мегин Келли.
По его словам, Дональд Трамп будет стремиться решить вопросы дипломатическим путем, но в случае, если военный вариант окажется единственным возможным, он может быть выбран.
Говоря о политической системе Ирана, Вэнс отметил, что ключевые решения в стране принимает верховный лидер, а роль президента, по его словам, не является определяющей. "Человеком, который принимает решения в Иране, является верховный лидер. Президент на самом деле не имеет большого значения", - заявил он.
Вице-президент США также подчеркнул, что основное общение Вашингтона происходит через министра иностранных дел Ирана, который, по его словам, взаимодействует напрямую с верховным лидером.
"Это очень странная страна для ведения дипломатии, когда невозможно говорить с человеком, который реально управляет государством. Это серьезно осложняет дипломатический процесс", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что переговоры между США и Ираном пройдут 6 февраля в Омане.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре