https://news.day.az/society/1814153.html Сколько человек пострадали из-за ветреной погоды? В связи с ветреной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи было зафиксировано 5 вызовов по причине падений. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи. Отмечается, что по адресам вызовов были направлены бригады скорой медицинской помощи.
Сколько человек пострадали из-за ветреной погоды?
В связи с ветреной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи было зафиксировано 5 вызовов по причине падений.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.
Отмечается, что по адресам вызовов были направлены бригады скорой медицинской помощи.
Бригадой скорой помощи 47-летняя женщина была госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр, 73-летняя женщина - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, а 43-летняя женщина и 53-летний мужчина - в Клинический медицинский центр.
В связи с погодными условиями зафиксирован один факт смерти мужчины до прибытия медиков.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре