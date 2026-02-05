Сколько человек пострадали из-за ветреной погоды?

В связи с ветреной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи было зафиксировано 5 вызовов по причине падений.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что по адресам вызовов были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Бригадой скорой помощи 47-летняя женщина была госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр, 73-летняя женщина - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, а 43-летняя женщина и 53-летний мужчина - в Клинический медицинский центр.

В связи с погодными условиями зафиксирован один факт смерти мужчины до прибытия медиков.