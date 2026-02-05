Вниманию желающих привезти телефон из-за границы

- в этом случае будет льгота

Последние изменения, внесенные в "Правила льготного и упрощенного перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей физическими лицами", регулируют механизм льготного ввоза мобильных устройств физическими лицами.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета.

Согласно новым изменениям физические лица имеют право в течение календарного года ввезти на территорию страны один мобильный телефон на льготных условиях в пределах установленных лимитов. При личном ввозе устройства на территорию страны предельная стоимость составляет 800 долларов США, а при ввозе через международные почтовые отправления или курьерские компании - 300 долларов США.

Льгота применяется один раз в год.

В случае если стоимость одного мобильного устройства превышает указанные лимиты, таможенное оформление осуществляется в упрощенном порядке с применением таможенных платежей к сумме превышения установленного лимита.

При ввозе более одного мобильного устройства в течение календарного года предусмотрено упрощенное таможенное оформление при условии уплаты таможенных платежей в полном объеме.

Также отмечается, что освобождение от акцизного налога одного мобильного телефона, ввозимого физическим лицом для личного пользования в течение календарного года, отражено в изменениях в Налоговый кодекс и в закон "О государственной пошлине".