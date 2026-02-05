Дорожная полиция предупредила водителей об опасности

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и проявлять повышенное внимание на дорогах.

Как сообщает Day.Az, в обращении подчеркивается, что резкие и необдуманные маневры, особенно внезапные перестроения, а также несоблюдение необходимой дистанции и интервала между транспортными средствами существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

"Такое поведение создает для других водителей непредсказуемые и опасные ситуации, которые в итоге могут привести к тяжелым последствиям. При выполнении любых маневров обязательно необходимо использовать указатели поворота. Своевременно поданный сигнал позволяет другим участникам дорожного движения правильно оценить обстановку и принять безопасное решение.

Мы призываем водителей проявлять взаимное уважение, избегать спешки, соблюдать правила дорожного движения, выдерживать необходимую дистанцию и выполнять маневры только при полной уверенности в безопасности. Не будем забывать, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого участника движения", - говорится в обращении.