SOFAZ увеличил перечисления в госбюджет

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) по состоянию на 31 декабря 2025 года перечислил в Центральный банк Азербайджанской Республики средства в общем объеме 3 млрд 949,5 млн манатов.

Как сообщает Day.Az, в целом по состоянию на 31 декабря 2025 года SOFAZ перечислил в государственный бюджет 170,413 млрд манатов. В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана направил в госбюджет средства в объеме, полностью соответствующем прогнозу, - 14,481 млрд манатов, что на 13,3% больше по сравнению с 2024 годом.

Отмечается, что активы SOFAZ на начало 2025 года составляли 60,031 млрд долларов США (102,053 млрд манатов). По состоянию на 31 декабря 2025 года активы Фонда по сравнению с началом года выросли на 22,5% и достигли 73,541 млрд долларов США (125,020 млрд манатов).

Кроме того, в 2025 году совокупные доходы SOFAZ составили 37,594 млрд манатов. За отчетный период бюджетные доходы Фонда достигли 17,160 млрд манатов, а внебюджетные доходы, сформированные за счет изменения валютных курсов и цен на золото, составили 20,434 млрд манатов. Бюджетные расходы SOFAZ за указанный период составили 14,627 млрд манатов.