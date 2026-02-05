В Азербайджане приостановили производство этой колбасы

Сотрудники Агентства по продовольственной безопасности провели проверку на колбасном производственном предприятии под торговой маркой "Uğurlu Dad", принадлежащем физическому лицу Гюлю Адалет гызы Джафаргуллуевой и расположенном по адресу: Абшеронский район, посёлок Мехдиабад, улица А.Аляскера, 4.

Как сообщает Day.Az, в ходе осмотра было выявлено, что предприятие осуществляло незаконную деятельность. Также установлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов.

По данному факту деятельность предприятия была ограничена, в отношении руководителя принято административное решение и применен штраф.