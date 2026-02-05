В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередного "Курса подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выпускникам были переданы поздравления руководства Министерства обороны.

Выступившие на мероприятии обратились со словами напутствия к выпускникам курса преданно служить Родине, быть верными военной присяге, высоко ценить воинскую честь и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

В заключение военнослужащим были вручены сертификаты, отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.