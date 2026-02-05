https://news.day.az/society/1814253.html Названа дата первого тура экзамена в магистратуру Экзамен по приему в магистратуру азербайджанских вузов (первый тур) пройдет 15 февраля 2026 года. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), бакалавры, участвующие в экзамене, могут распечатать "Пропуск на экзамен".
При посещении экзамена бакалавры обязаны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Пропуск на экзамен". Если какого-либо документа не будет или между ними возникнет несоответствие, к экзамену допускаться не будут.
