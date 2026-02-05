В Азербайджане ведется работа по электронному отправлению уголовных дел в суды. С технической точки зрения этот вопрос практически решен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в своем выступлении на Международном юридическом форуме LEGIS, проходящем сегодня в Баку.

К.Алиев сказал, что в связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в законодательство, Генеральная прокуратура подготовила соответствующий законопроект, который уже находится в Милли Меджлисе:

"В этом законопроекте также рассматриваются другие цифровые вопросы, включая электронные доказательства, их сбор, хранение и другие аспекты, которые ранее не имели юридического регулирования".

Генпрокурор также подчеркнул, что в органах прокуратуры уже начали использовать технологии искусственного интеллекта.

"Так, с конца прошлого года с помощью искусственного интеллекта определяется принадлежность поступающих обращений, а также предлагается, какому лицу следует направить документ для рассмотрения.

Кроме того, ведется работа по внедрению модели, которая может оказать вспомогательную роль в расследовании уголовных дел, а также по использованию технологий искусственного интеллекта для ответа на звонки граждан в органах прокуратуры под контролем сотрудников.

Также важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не заменяет человека и не может заменить, а является инструментом, поддерживающим процесс принятия решений юриста, делая его более объективным и эффективным", - отметил он.

Генеральный прокурор подчеркнул, что наряду с положительными результатами применения искусственного интеллекта, необходимо учитывать и определенные риски в этой области:

"Основной проблемой является отсутствие правового регулирования в области применения технологий искусственного интеллекта. Особенно существуют противоречивые мнения относительно вопросов ответственности. Кто несет ответственность за ошибочные решения, рекомендации или действия: производитель искусственного интеллекта или пользователь?

Считаю, что для обеспечения этического использования искусственного интеллекта в рамках четких норм и стандартов должна быть создана соответствующая нормативно-правовая база.

Также следует отметить, что ценные мнения, выраженные политическим руководством страны по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, в том числе распоряжение Президента Азербайджана от 19 марта 2025 года об утверждении "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", показывают, как важна эта тема на государственном уровне.

Одна из целей данной стратегии - разработка основ и стандартов искусственного интеллекта в национальном законодательстве, а также формирование этических принципов и норм для его использования".

К.Алиев отметил, что одним из основных рисков для будущего является чрезмерная зависимость людей от искусственного интеллекта, что может привести к ослаблению способности к независимому мышлению, аналитическому анализу и принятию решений, особенно среди молодежи:

"В результате, человеческий фактор может отойти на второй план, а чрезмерное преобладание технологических систем может стать реальностью. Поэтому необходимо сохранить этот баланс через правовое регулирование. Возможно, следует определить области, где применение искусственного интеллекта будет запрещено. Например, в некоторых странах установлены ограничения на использование искусственного интеллекта в высших учебных заведениях".