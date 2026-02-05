Строительство «Азербайджанского квартала» в Кахраманмараше завершено - ФОТО
Строительство "Азербайджанского квартала", возведённого Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана в турецкой провинции Кахраманмараш, завершено.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в четырёх кварталах были построены 26 зданий, 456 квартир и 328 нежилых объектов.
Строительство культурного центра планируется завершить в течение одного года.
В целом "Азербайджанский квартал", охватывающий территорию площадью 27,6 гектара, включает 68 жилых зданий с 1 194 квартирами, 1 595 нежилых объектов, а также введённые в эксплуатацию начальную школу и детский сад.
Отметим, 29 апреля 2023 года в рамках TEKNOFEST был заложен фундамент начальной школы и детского сада имени Гейдара Алиева. Соглашение о сотрудничестве по проекту было подписано 25 сентября 2023 года в Нахчыване.
11 сентября 2024 года состоялось открытие начальной школы и детского сада имени Гейдара Алиева.
19 июня 2025 года при участии Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось официальное открытие "Азербайджанского квартала", и ключи от квартир были вручены жителям. Передача других завершённых квартир запланирована на 6 февраля.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре