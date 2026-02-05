https://news.day.az/economy/1814247.html В Азербайджане увеличились взносы по ОМС Поступления по обязательным медицинским страховым взносам по сравнению с январем 2025 года выросли на 1% и составили почти 80,2 млн манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, поступления от внебюджетных организаций увеличились на 2,4% и превысили 62,4 млн манатов.
Поступления по обязательным медицинским страховым взносам по сравнению с январем 2025 года выросли на 1% и составили почти 80,2 млн манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, поступления от внебюджетных организаций увеличились на 2,4% и превысили 62,4 млн манатов.
Отметим, что в январе 2026 года через Государственную налоговую службу в государственный бюджет поступило более 2 млрд 50,3 млн манатов налогов, что на 50,3 млн манатов превышает прогноз.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане выросли поступления по обязательным соцвзносам.
