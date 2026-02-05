Аргентина готовится установить космический рекорд

Аргентина готовится установить национальный космический рекорд, отправив свой микроспутник на орбиту Луны.

Как сообщает Day.Az, микроспутник ATENEA будет запущен в рамках миссии NASA "Артемис II".

Аппарат предназначен для тестирования ключевых космических технологий и станет аргентинским спутником, который удалится от Земли дальше, чем любой другой национальный космический аппарат.