https://news.day.az/world/1814105.html Японию накрыли рекордные снегопады - ВИДЕО В северных регионах Японии зафиксированы рекордные снегопады, в результате которых высота снежного покрова местами превысила 1,6 метра. Как сообщает Day.Az, в начале февраля экстремальные погодные условия накрыли прежде всего остров Хоккайдо.
Японию накрыли рекордные снегопады - ВИДЕО
В северных регионах Японии зафиксированы рекордные снегопады, в результате которых высота снежного покрова местами превысила 1,6 метра.
Как сообщает Day.Az, в начале февраля экстремальные погодные условия накрыли прежде всего остров Хоккайдо.
В городе Обихиро выпало около 1,4 метра снега, а в Саппоро всего за сутки было зафиксировано 54 см осадков. Общая толщина снежного покрова в городе превысила 167 см, что стало рекордным показателем для января-февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре