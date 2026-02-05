Японию накрыли рекордные снегопады

В северных регионах Японии зафиксированы рекордные снегопады, в результате которых высота снежного покрова местами превысила 1,6 метра.

Как сообщает Day.Az, в начале февраля экстремальные погодные условия накрыли прежде всего остров Хоккайдо.

В городе Обихиро выпало около 1,4 метра снега, а в Саппоро всего за сутки было зафиксировано 54 см осадков. Общая толщина снежного покрова в городе превысила 167 см, что стало рекордным показателем для января-февраля.