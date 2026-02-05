Раскрыта «волшебная таблетка» для здоровья и долголетия

Анестезиолог Давид Каллехо заявил, что силовые тренировки являются "волшебной таблеткой" для здоровья и долголетия. Пользу физических упражнений он раскрыл в подкасте Ac2ality, на который обратило внимание издание El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Каллехо, силовые тренировки имеют фундаментальное значение, поскольку они лечат или снижают риск развития сразу 30 заболеваний. Именно эта привычка в наибольшей степени влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, подчеркнул он.

Кроме того, специалист призвал есть больше свежих овощей, бобовых, рыбы и птицы, но при этом избегать ультрапереработанных продуктов. Еще одним столпом долголетия врач назвал здоровый образ жизни в целом, включающий среди прочего достаточный сон и поддержание водного баланса.